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TOP,Новости,Общество

Л.Пярнавас надеется начать работу атташе в Лондоне во вторник

Фото BFL/Грета Скарайтене

Завершивший срок полномочий на посту генерального комиссара Литвы Линас Пернавас надеется начать работу специальным представителем полиции в Соединенном Королевстве во вторник. 

«Когда буду назначен, тогда и начну работать. Есть будущий генеральный комиссар, который меня назначит на эту должности, поэтому надеюсь, что завтра буду назначен», – заявил на пресс-конференции в понедельник Л. Пернавас. 

Со вторника на должности Генкомиссара Л. Пернаваса сменяет глава Службы охраны госграницы Ренатас Пожела, который пока не комментирует будущего решения. 

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«Давайте подождем завтра», – сказал он.

Крупнейшим вызовом на новой должности Л. Пернавас считает затянувшуюся неизвестность с Брекситом. Пока он намерен отправиться в Лондон без семьи. 

Он также заверил, что он интенсивно углубляет знания английского языка уже более трех лет, когда только начали рассматривать возможность учреждения должности в Лондоне.

Лицо может быть назначено на должность полицейского атташе решением Генкомиссара, до этого кандидатура должна быть согласована с МИД. Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, что на минувшей неделе министерство дало такое согласие. 

«Кандидатура согласована с Министерством иностранных дел, сейчас назначать – прерогатива нового генерального комиссара. Завершивший работу генеральный комиссар обладает правом без конкурса занять любые свободные места в системе полиции, равноценные или более низкие», – утверждает Р. Матонис.

По его словам, это может быть и должность простого патрульного, и, например, свободная сейчас должность главы полиции Паневежского округа. 

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