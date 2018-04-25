Л.Пярнавас надеется начать работу атташе в Лондоне во вторник

«Давайте подождем завтра», – сказал он.

Крупнейшим вызовом на новой должности Л. Пернавас считает затянувшуюся неизвестность с Брекситом. Пока он намерен отправиться в Лондон без семьи.

Он также заверил, что он интенсивно углубляет знания английского языка уже более трех лет, когда только начали рассматривать возможность учреждения должности в Лондоне.

Лицо может быть назначено на должность полицейского атташе решением Генкомиссара, до этого кандидатура должна быть согласована с МИД. Представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис сообщил BNS, что на минувшей неделе министерство дало такое согласие.

«Кандидатура согласована с Министерством иностранных дел, сейчас назначать – прерогатива нового генерального комиссара. Завершивший работу генеральный комиссар обладает правом без конкурса занять любые свободные места в системе полиции, равноценные или более низкие», – утверждает Р. Матонис.

По его словам, это может быть и должность простого патрульного, и, например, свободная сейчас должность главы полиции Паневежского округа.