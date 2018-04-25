Л.Пярнавас стал полицейским атташе Литвы в Великобритании

Ранее крупнейшим вызовом на новой должности Л. Пернавас назвал затянувшуюся неизвестность с Брекситом. Пока он намерен отправиться в Лондон без семьи.

Специальный полицейский атташе сможет напрямую общаться с правоохранительными органами Соединенного Королевства, помогать в проверке информации, идентификации лиц и непосредственно участвовать в местных операциях, когда подозреваемыми являются граждане Литвы.

Этот вопрос особо важен в случае подготовки к сценарию выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

Со вторника на должности Генкомиссара Л. Пярнаваса сменил Р. Пожела.