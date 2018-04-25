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TOP,Новости,Политика

Л.Савицкас: не берусь оценивать решение президента

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Советник премьера Литвы Лукас Савицкас не берется оценивать решение президента страны Гитанаса Науседы не назначать его министром экономики и инноваций.  

«Я точно не берусь оценивать решения президента и думаю, что должны оценить политологи», – сказал Л. Савицкас журналистам в правительстве.

Он также сказал, что во время встречи с президентом не возникало дополнительных вопросов.

«Во время встречи, я полагаю, очень успешно удалось детально обсудить как задачи, так и способы, а также мой личный опыт, во время встречи каких-то открытых вопросов точно не было», – сказал он.

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«Я шел с очень четким настроем реализовать дела, реализацию которых, по моему мнению, необходимо обеспечить. Решение президента такое, какое есть», – сказал Л. Савицкас.

Он также добавил, что очень важно, чтобы его ситуация не стала еще одним аргументом для молодых профессионалов своей сферы, политиков молодого поколения не выбирать политический путь.

Л. Савицкас также сказал, что не принимал решений и не получал предложений об участии в предстоящих в октябре этого года парламентских выборах. 

В среду администрация президента сообщила, что выдвинутый премьером кандидат Л. Савицкас не будет назначен министром экономики, поскольку ему не хватит опыта для выполнения важных для этого сектора задач за короткий срок полномочий. 

29-летний Л. Савицкас работает советником премьера по экономическим вопросам  и управлению стратегическими изменениями. Л. Савицкас также является членом Вильнюсского горсовета, куда был избран по списку партии «аграриев», однако ее членом не является.

Л. Савицкас получил степень магистра по европейским общественным делам в Маастрихтском университете в Нидерландах, до этого он получил степень бакалавра политики и международных отношений в Университете Йорка в Великобритании.

Вернувшись в Литву после обучения за границей, Л. Савицкас работал руководителем группы по улучшению условий инвестиций агентства по привлечению зарубежных инвестиций Investuok Lietuvoje, во время программы Kurk Lietuvai («Твори для Литвы») проводил в жизнь проекты в этом агентстве и в канцелярии правительства, а также работал менеджером по политике и связям с общественностью ассоциации Investuotoju Forumas («Форум инвесторов»).

Должность министра экономики вакантна с декабря прошлого года после назначения тогдашнего министра Виргиниюса Синкявичюса членом Еврокомиссии (ЕК).

Г.Науседа решил не назначать Л.Савицкаса министром экономики

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