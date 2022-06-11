La Scala выступил против «отмены» русской культуры и откроет новый сезон с оперы «Борис Годунов»

Мейер добавил, что берет на себя ответственность за это решение.

«Я не сторонник охоты на ведьм и не сторонник отмены русских опер, и, когда я читаю Пушкина, я не прячусь,»- сказал он.

Ранее на сцену La Scala вернулась российская оперная дива Анна Нетребко, которая публично осудила войну. После этого Нетребко столкнулась с резкой критикой в России: отечественные театры расторгли с ней отношения, а многие из поклонников обвинили ее в предательстве. Несмотря на открытое письмо с осуждением войны, в нью-йоркский театр Метрополитен-опера певица пока не смогла вернуться.

После начала войны РФ на Украине по всему миру начали «отменять» русских и русскую культуру. Так, музей «Эрмитаж в Амстердаме» переименовали в «Голландское наследие Амстердама», а на Каннском фестивале даже осудили музыку композитора Петра Чайковского, которая прозвучала во время презентации фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».