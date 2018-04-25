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Лагард предупредила о глубоких изменениях в экономике из-за пандемии

Photo by Adam Tinworth on Foter.com / CC BY-ND

Коронакризис приведет к глубоким изменениям в мировой экономике, в том числе к позитивным. Об этом председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила во время выступления на экономическом форуме Rencontres Economiques d’Aix-en-Provence.

По мнению Лагард, из-за коронавируса ускорится переход к дигитализации и автоматизации, цепочки поставок станут более короткими, а промышленность — более экологичной.

Европейскому Центробанку придется сохранять исключительно мягкую денежно-кредитную политику какое-то время и потребуется разработать финансовые инструменты, которые позволят финансировать трансформацию экономики, заявила Лагард.

«Переход к новым экономическим моделям будет разрушительным, причем больше всего в первые два года. Очевидно, что будет нанесен удар по занятости и производству, а в дальнейшем мы сможем надеяться на улучшение производительности» — заявила Лагард.

Она считает, что все это обязательно повлияет на потребительские цены.

«Возможно, сначала это будет дефляционное давление, а затем уже инфляционная динамика», — заявила Лагард.

Согласно некоторым оценкам, цепочки поставок в мировой экономике станут короче примерно на 35%, а уровень роботизации увеличится на 70-75%, сказала она.

Лагард отметила также быстрый рост онлайн-торговли в период локдаунов, когда многие люди были вынуждены оставаться дома. Этот тренд, по ее мнению, будет усиливаться в ущерб традиционной торговле.

В конце июня Лагард заявляла, что Еврозона прошла пик коронакризиса. Она предупредила о возможной второй волне кризиса и оценила падение экономики.

Ранее Лагард заявляла, что экономика еврозоны сократится почти на 9%.

korrespondent.net

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