LAISVĖS PARTIJA ПАРТИЯ СВОБОДЫ

Список №3
Предвыборная программа партии
Партия свободы — для тех, кто хочет радоваться!
В литовской политике смелость, решимость и правдивость были омрачены конформизмом, потворством и приспособленчеством. Последние четыре года не хватало не только либеральных идей — не хватало идей вообще. Мы создали Партию свободы, потому что считаем, что можно жить иначе.
У нас есть четкий план того, как Литве двигаться по пути к свободному государству с творческими людьми и амбициозными целями.
Сегодня самый большой недостаток амбиций в образовании — амбициозного стремления к тому, чтобы все дети в наших школах росли творческими, независимыми и смелыми личностями. Ученикам понравится учиться, если их учителя будут хорошо подготовленными, хорошо оплачиваемыми профессионалами — мы обеспечим рост их зарплат. Мы будем уделять много внимания развитию не только умственных, но и творческих способностей. Наряду с литовским и английским языками мы предложим освоить третий язык — язык информационных технологий.
Люди будут жить комфортнее и богаче, если власть будет помогать и поощрять тех, кто прилагает усилия. Мы будем полагаться на создающих рабочие места для себя и других, сокращая бюрократические барьеры. Поможем малому бизнесу, ведь это- треть Литвы. Мы не будем вводить никаких новых налогов и обеспечим стабильность налоговой системы. Мы легализуем каннабис (коноплю) как для промышленности, так и для рекреации.
Без колебаний мы будем бороться за равные права для всех. Мы дадим возможность однополым парам узаконить свои семейные отношения. Люди с ограниченными возможностями и пожилые станут равноправными членами нашего общества, участниками образования и экономики.
Мы будем защищать природу Литвы, чтобы не только мы, но и будущие поколения могли наслаждаться ею. Мы будем использовать инновации и разумно распоряжаться окружающей средой, чтобы сделать наши города и деревни экологически чистыми и экономически жизнеспособными. Мы позаботимся о том, чтобы городское развитие и транспорт были экологически безопасными и способствовали ответственному потреблению.
Приглашаем вас стать частью либерального прорыва Литвы!
Список кандидатов
1 Aušrinė ARMONAITĖ
2 Tomas Vytautas RASKEVIČIUS
3 Morgana DANIELĖ
4 Vytautas MITALAS
5 Monika OŠMIANSKIENĖ
6 Mindaugas TARNAUSKAS
7 Artūras ŽUKAUSKAS
8 Evelina DOBROVOLSKA
9 Kasparas ADOMAITIS
10 Karolis ŽEMAITIS
11 Ieva PAKARKLYTĖ
12 Nerijus VITKAUSKAS
13 Donalda MEIŽELYTĖ
14 Algis BITAUTAS
15 Iveta PALUDNEVIČIŪTĖ
16 Grėtė LELĖ
17 Birutė ANDRUŠKAITĖ
18 Donatas STANEIKA
19 Aidas BAŠKYS
20 Akvilė BARTAŠEVIČIŪTĖ
21 Vytautas KUKARSKAS
22 Linas KVEDARAVIČIUS
23 Marius MATIJOŠAITIS
24 Edgaras MAŠČINSKAS
25 Rita BALČIŪNIENĖ
26 Ausma SAKALAUSKAITĖ
27 Ligita ŠAPRANAVIČIŪTĖ
28 Agnė GABRĖNIENĖ
29 Asta PADAGAITĖ
30 Laura BLIUJIENĖ
31 Domininkas VELIČKA
32 Skirmantas TUMELIS
33 Rokas BUDRAUSKAS
34 Vilija GUCEVIČIŪTĖ
35 Vytenis ŠKARNULIS
36 Šarūnas ČĖSNA
37 Silva LENGVINIENĖ
38 Tamazas DŽAVACHIŠVILIS
39 Justina ZALECKIENĖ
40 Aivaras JONYKA
41 Vaidas KUKARĖNAS
42 Marius DIJOKAS
43 Tadas LITEVKA
44 Edgaras NEVIERA
45 Marijus LOPAITIS
46 Ernestas SKOBAS
47 Saulius SKAMBINAS
48 Aistė VALADKIENĖ
49 Edmundas BERNOTAS
50 Paulius LEITA
51 Marius ČEPONAS
52 Ieva KONKOVĖ
53 Dalius BUČINSKAS
54 Vida NAVICKIENĖ
55 Audrius KASINSKAS
56 Brigita GUOBĖ
57 Karolis NEIMANTAS
58 Rasa POLITIKIENĖ
59 Brigita RUDOKIENĖ
60 Kristina LIPINYTĖ
61 Laisvydas GUDAITIS
62 Andrius ALMANIS
63 Andrius DOBROVOLSKIS
64 Jurgita JOKŪBAITYTĖ
65 Andrius CHRANOVSKIS
66 Ramūnas SINIAUSKAS
67 Jurij ZASLAVEC
68 Gražvyda PETRIKAITĖ
69 Mindaugas SKARAITIS
70 Mindaugas ZUBINAS
71 Arnas ZMITRA
72 Vaidas ŠUKYS
73 Lina ALIŠAUSKIENĖ
74 Gediminas JAUNIUS
Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики