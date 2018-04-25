LAISVĖS PARTIJA ПАРТИЯ СВОБОДЫ

Список №3

Предвыборная программа партии

Партия свободы — для тех, кто хочет радоваться!

В литовской политике смелость, решимость и правдивость были омрачены конформизмом, потворством и приспособленчеством. Последние четыре года не хватало не только либеральных идей — не хватало идей вообще. Мы создали Партию свободы, потому что считаем, что можно жить иначе.

У нас есть четкий план того, как Литве двигаться по пути к свободному государству с творческими людьми и амбициозными целями.

Сегодня самый большой недостаток амбиций в образовании — амбициозного стремления к тому, чтобы все дети в наших школах росли творческими, независимыми и смелыми личностями. Ученикам понравится учиться, если их учителя будут хорошо подготовленными, хорошо оплачиваемыми профессионалами — мы обеспечим рост их зарплат. Мы будем уделять много внимания развитию не только умственных, но и творческих способностей. Наряду с литовским и английским языками мы предложим освоить третий язык — язык информационных технологий.

Люди будут жить комфортнее и богаче, если власть будет помогать и поощрять тех, кто прилагает усилия. Мы будем полагаться на создающих рабочие места для себя и других, сокращая бюрократические барьеры. Поможем малому бизнесу, ведь это- треть Литвы. Мы не будем вводить никаких новых налогов и обеспечим стабильность налоговой системы. Мы легализуем каннабис (коноплю) как для промышленности, так и для рекреации.

Без колебаний мы будем бороться за равные права для всех. Мы дадим возможность однополым парам узаконить свои семейные отношения. Люди с ограниченными возможностями и пожилые станут равноправными членами нашего общества, участниками образования и экономики.

Мы будем защищать природу Литвы, чтобы не только мы, но и будущие поколения могли наслаждаться ею. Мы будем использовать инновации и разумно распоряжаться окружающей средой, чтобы сделать наши города и деревни экологически чистыми и экономически жизнеспособными. Мы позаботимся о том, чтобы городское развитие и транспорт были экологически безопасными и способствовали ответственному потреблению.

Приглашаем вас стать частью либерального прорыва Литвы!

Список кандидатов

1 Aušrinė ARMONAITĖ

2 Tomas Vytautas RASKEVIČIUS

3 Morgana DANIELĖ

4 Vytautas MITALAS

5 Monika OŠMIANSKIENĖ

6 Mindaugas TARNAUSKAS

7 Artūras ŽUKAUSKAS

8 Evelina DOBROVOLSKA

9 Kasparas ADOMAITIS

10 Karolis ŽEMAITIS

11 Ieva PAKARKLYTĖ

12 Nerijus VITKAUSKAS

13 Donalda MEIŽELYTĖ

14 Algis BITAUTAS

15 Iveta PALUDNEVIČIŪTĖ

16 Grėtė LELĖ

17 Birutė ANDRUŠKAITĖ

18 Donatas STANEIKA

19 Aidas BAŠKYS

20 Akvilė BARTAŠEVIČIŪTĖ

21 Vytautas KUKARSKAS

22 Linas KVEDARAVIČIUS

23 Marius MATIJOŠAITIS

24 Edgaras MAŠČINSKAS

25 Rita BALČIŪNIENĖ

26 Ausma SAKALAUSKAITĖ

27 Ligita ŠAPRANAVIČIŪTĖ

28 Agnė GABRĖNIENĖ

29 Asta PADAGAITĖ

30 Laura BLIUJIENĖ

31 Domininkas VELIČKA

32 Skirmantas TUMELIS

33 Rokas BUDRAUSKAS

34 Vilija GUCEVIČIŪTĖ

35 Vytenis ŠKARNULIS

36 Šarūnas ČĖSNA

37 Silva LENGVINIENĖ

38 Tamazas DŽAVACHIŠVILIS

39 Justina ZALECKIENĖ

40 Aivaras JONYKA

41 Vaidas KUKARĖNAS

42 Marius DIJOKAS

43 Tadas LITEVKA

44 Edgaras NEVIERA

45 Marijus LOPAITIS

46 Ernestas SKOBAS

47 Saulius SKAMBINAS

48 Aistė VALADKIENĖ

49 Edmundas BERNOTAS

50 Paulius LEITA

51 Marius ČEPONAS

52 Ieva KONKOVĖ

53 Dalius BUČINSKAS

54 Vida NAVICKIENĖ

55 Audrius KASINSKAS

56 Brigita GUOBĖ

57 Karolis NEIMANTAS

58 Rasa POLITIKIENĖ

59 Brigita RUDOKIENĖ

60 Kristina LIPINYTĖ

61 Laisvydas GUDAITIS

62 Andrius ALMANIS

63 Andrius DOBROVOLSKIS

64 Jurgita JOKŪBAITYTĖ

65 Andrius CHRANOVSKIS

66 Ramūnas SINIAUSKAS

67 Jurij ZASLAVEC

68 Gražvyda PETRIKAITĖ

69 Mindaugas SKARAITIS

70 Mindaugas ZUBINAS

71 Arnas ZMITRA

72 Vaidas ŠUKYS

73 Lina ALIŠAUSKIENĖ

74 Gediminas JAUNIUS

Информация предоставлена Центральной избирательной комиссией Литовской Республики