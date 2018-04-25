Лайнер Diamond Princess отправится в новый круиз в апреле

Круизный лайнер Diamond Princess, две недели находившийся в карантине в Японии с 3 666 туристами на борту, отправится в свой следующий рейс в апреле после полной дезинфекции.

Как сообщает Business Insider, более половины случаев заражения коронавирусом за пределами Китая произошли на борту Diamond Princess: на судне заболели 634 пассажира, двое уже погибли. Всего же за пределами КНР заразились почти 1 000 человек.

Невзирая на это, оператор судна Princess Cruises намерен отправить его в новый круиз 29 апреля. Маршрут лайнера останется прежним.