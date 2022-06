LAKD: ruožuose, kur atsirado vidutinio greičio matuokliai, nukentėjusiųjų sumažėjo 70 proc

Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Lietuvos kelio ruožuose, kuriuose buvo įrengtos vidutinės greičio matavimo sistemos, nukentėjusiųjų avarijose per metus sumažėjo 70 proc.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) duomenimis, per penkerius metus, t. y. nuo 2016 iki 2020 metų, ruožuose, kuriuose nuo 2021 metų jau veikia 56 naujos sistemos, per avarijas buvo sužeisti 407 ir žuvo 36 eismo dalyviai. Tai yra vidutiniškai apie 80 sužeistų ir apie septynis žuvusiuosius per vienerius metus.