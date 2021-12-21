Ландсбергис: белорусские удобрения не будут следовать через Латвию как минимум до 15 января

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит белорусских удобрений через Латвию решением правительства этой страны не будет осуществляться как минимум до 15 января.

«Вчерашнее решение Латвии является солидарным, оно укрепляет наши позиции. Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее, если удастся, или когда удастся остановить транспортировку в Литве, то хотя бы до 15 января, она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности », — сказал министр журналистам во вторник.

Он повторил, что у него есть информация о намерениях соседних с Литвой компаний взять на себя транзит белорусских удобрений.