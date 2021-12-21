Ландсбергис: белорусские удобрения не будут следовать через Латвию как минимум до 15 января

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что транзит белорусских удобрений через Латвию решением правительства этой страны не будет осуществляться как минимум до 15 января.
«Вчерашнее решение Латвии является солидарным, оно укрепляет наши позиции. Не знаю, почему только до 15 января, но тем не менее, если удастся, или когда удастся остановить транспортировку в Литве, то хотя бы до 15 января, она не будет осуществляться через Латвию. Это знак солидарности », — сказал министр журналистам во вторник.
Он повторил, что у него есть информация о намерениях соседних с Литвой компаний взять на себя транзит белорусских удобрений.
Некоторые латвийские грузоперевозчики ранее подтвердили BNS, что получили запросы от «Беларуськалия» о возможности транзита грузов через территорию Латвии и погрузки в ее портах. Однако, по их словам, Латвия, как и Литва, придерживается международных санкций и не желает их нарушать.
Транзит удобрений «Беларуськалий» через Литву продолжается, несмотря на введенные 8 декабря санкции США против компании. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
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