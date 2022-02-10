Ландсбергис: большая часть продукции, уходившей в Китай, обязательно найдет свои рынки

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Большая часть продукции, ранее экспортировавшейся в Китай, обязательно найдет новые рынки, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, который возвращается после визита в Сингапур и Австралию.

«Большая часть продукции, которая уходила в Китай, обязательно найдет свои рынки. В этом поможет и максимально посодействует МИД», — сказал глава литовской дипломатии в четверг BNS по телефону из Мельбурна.

«Поощрение экономических связей начинается с укрепления связей политических», — добавил он, подчеркнув, что именно для этого и предназначался визит.

И все же Ландсбергис подчеркнул, что хотя политики и могут «открыть двери, но последнюю милую бизнес должен пройти сам».

Министр посетил Сингапур и Австралию, чтобы открыть для Литвы новые возможности на рынках Азии и Океании. Из-за дипломатического спора Вильнюса и Пекина литовский бизнес с конца прошлого года сталкивается с трудностями при экспорте товаров в Китай.

В среду новостное агентство Reuters сообщило, что Пекин остановил импорт говядины из Литвы.

Позиции по Китаю

Министр ИД Австралии Марис Пейн на пресс-конференции в среду в Канберре заявила о поддержке Вильнюса в споре с Пекином.

И Австралия, и Литва говорят, что сталкиваются с торгово-экономическим давление со стороны Китая из-за своих политико-дипломатических позиций по некоторым вопросам.

На совместной пресс-конференции Пейн также сообщила, что Австралия намерена «в самое ближайшее время» открыть в Вильнюсе представительство правительственного агентства по торговле и инвестиционному развитию.

«Для меня это был сюрприз, я узнал эту информацию непосредственно от министра», — сказал Ландсбергис.

Глава МИД говорит, что еще не знает точной даты открытия представительства, но подчеркивает, что это «огромный шаг со стороны Австралии».

Созданная в 1986 Австралийская торговая комиссия (Austrade) является австралийским правительственным агентством по торговле и инвестиционному развитию, в последнее время она также отвечает на политику в сфере туризма.

Отметает критику по поводу Сингапура

Перед визитом в Австралию Ландсбергис посетил Сингапур. Глава литовского дипломатического ведомства отмел претензии критиков по поводу ценностной политики Литвы. По их словам, в споре с Китаем Литва декларирует важность демократических ценностей, однако развивает связи со страной, которую пятьдесят лет возглавляет одна и та же партия, а свободы прессы и гомосексуальных лиц ограничены.

«Мне досадно, что иногда из-за поверхностного подхода или специального поиска каких-нибудь точек критики высказываются такие аргументы, — сказал министр. — У нас есть посольство в России, мы не разрывали дипломатические связи, у нас есть посольство в Беларуси, я не слышу высказываний, что оно должно быть закрыто».

По словам Ландсбергиса, это действительно и в случае с Китаем.

«Литва не разрывала дипотношения с Китаем, она просто налаживает торговые связи с Тайванем, а из-за этого последовала реакция Китая», — подчеркнул министр.

Посольство Литвы в Сингапуре, которое будет учреждено в 2022 году, намечается аккредитовать для Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама, а также для Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (ASEAN). Ожидается, что посольство начнет деятельность весной этого года.

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