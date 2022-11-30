Ландсбергис: члены НАТО должны обеспечить стабильные поставки оружия Украине

Об этом он заявил после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте, в ходе которой обсуждалась агрессия России в Украине, а также поддержка Украины со стороны НАТО.

Фото urm.lt

Сообщается, что министры также приняли участие в специальной сессии с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза (ЕС) Жозепом Боррелем, которые подключились дистанционно. Во время последней сессии обсуждались потребности Украины в защите от России и долгосрочная поддержка со стороны союзников.

«Я не сомневаюсь, что Альянс в ближайшее время пополнится новыми членами, а двери НАТО останутся открытыми для демократических государств, которые уже дорожат ценностями НАТО и защищают весь европейский континент», — отметил Ландсбергис.

Впервые Финляндия и Швеция участвовали во встрече министров иностранных дел стран НАТО в качестве стран, получивших приглашение вступить в Альянс.

Фото urm.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено