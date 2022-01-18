Ландсбергис: для Ирака принудительное возвращение граждан – едва ли острейший вопрос

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что принудительное возвращение нелегальных мигрантов для Ирака является «едва ли не острейшим политическим вопросом».
По его словам, это особенно проблематичный вопрос сейчас, когда в стране идет формирование нового правительства.
«Для них это едва ли не острейший политический вопрос. Нужно понимать, что в процессе формирования правительства на самом деле очень сложно получить от них какое-то обязательство», — сказал глава литовской дипломатии журналистам во вторник.
Вернувшись после визита в Ирак, Ландсбергис сказал, что обратил внимание должностных лиц страны на договор с Евросоюзом, в котором «предусмотрена возможность недобровольного возвращения».
В 2012 году ЕС подписал с Ираком двусторонний договор. Он, в частности, содержит обязательство сотрудничать в разных вопросах миграции, включая и реадмиссию. И все же отдельный договор о возвращении мигрантов Ирак с ЕС не заключил.
«На его основании, была предложена такая мысль, что можно было бы начать с тех, кто больше всего устраивает эти волнения, шум в лагерях мигрантов. Пока никаких обещаний не дано», — сказал министр.
На основании национальных правовых актов сейчас Багдад принимает только тех граждан, которые возвращаются по собственному желанию.
По данным Департамента миграции, иракцев, которые отказываются возвращаться на родину, в Литве сейчас около 2 тысяч.
Предложения Ираку
В частности, в начале января приступил к работе новый парламент Ирака после того, как шиитский священнослужитель Муктада ас-Садр победил на выборах в октябре.
Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время страну ожидает длительный период политических споров о новом президенте и премьере. В Ираке, где много религиозных и этнических групп, с самого 2003 года, когда во время инвазии во главе с США был свергнут диктатор Саддам Хусейн, формирование правительства сопровождалось сложными переговорами.
«По мере стабилизации политической ситуации дискуссия будет продолжаться», — уверяет глава МИД Литвы.
Ландсбергис подчеркивает, что Литва сейчас планирует сосредоточиться на добровольном возвращении. В этой связи, по словам министра, стоило бы продлить выделение тысячи евро людям, желающим вернуться в страну происхождения: «На мой взгляд, этот проект себя оправдал».
Он также сказал, что Литва готова предложить Ираку более активное сотрудничество «в области профессиональной подготовки».
«Иными словами, чтобы у тех людей, которые возвращаются в Ирак, там было больше возможностей в плане профессии, будущего», — сказал Ландсбергис.
В Литву в прошлом году через границу с Беларусью попало более 4,2 тыс. мигрантов, преимущественно иракцы. Литва и другие страны Запада обвиняют минский режим в организации потока мигрантов и называют это гибридной атакой.
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“Ландсбергис: для Ирака принудительное возвращение граждан – едва ли острейший вопрос”
Почему бы Ландсбергису из своего кармана не оплатить дорогу назад иракцам, награбилось семейство из казны,благодаря им понесло государство убытки , пусть и возвращает в казну государства, бездарь, а ещё хватит содержать Тихоновскую и ее сторонников, нечего тратить деньги на ветер.Заварила кашу( что не знала куда лезет) пусть сама и расхлебывает.