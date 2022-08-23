Ландсбергис: если ЕС не запретит визы для россиян, страны региона рассмотрят отказ их выдавать

По его словам, с учетом того, что Сейм Литвы признал Россию государством, осуществляющим геноцид и поддерживающим терроризм, граждане этой страны, направляющиеся в Евросоюз с туристическими целями, не должны пересекать границы ЕС.

Ландсбергис подчеркнул, что гуманитарные визы лицам, преследуемым российским или белорусским режимом, и членам их семей будут выдаваться.

Пограничники могли бы спрашивать о поддержке режима

По словам литовского министра, региональное решение, которое охватило бы все страны ЕС, граничащие с Россией, могло бы быть похоже на то, которое в настоящее время в одностороннем порядке применяется Эстонией.

«Я думаю, что оно было бы похоже на то, о чем сегодня говорит Эстония, — что определенные группы лиц, допуск которых был бы сомнительным в интересах нашей национальной безопасности, не будут допускаться», — сказал Ландсбергис.

Он также сказал, что в каждом случае пограничник государства ЕС должен спрашивать у гражданина России, с какой целью он едет, а также может поинтересоваться его отношением к действиям Кремля в отношении Украины.

«Пограничник имеет право спросить, поддерживаете ли вы войну в Украине, чей Крым. Только из этого ответа, что человек, пересекающий границу Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, скажет, что, по его мнению, Крым не оккупирован, можно предположить, что допуск этого лица не отвечает интересам национальной безопасности», — заявил глава литовской дипломатии.

«Литва может сделать это и в одностороннем порядке. Но, на мой взгляд, меры эффективно работают только при применении хотя бы регионального решения», — добавил он.

Ландсбергис обратил внимание, что после прекращения авиасообщения со столицами европейских государств Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша являются основным путем для россиян и белорусов в Европу.

«В основном все туристы прибывают через эти страны автомобильным транспортом, остальные пути сообщения проходят через Стамбул, Дубай, Ереван самолетом. С добавлением дополнительной страны можно добраться до Европы, но цифры намного ниже. После принятия регионального решения, разумеется, поток путешественников значительно уменьшится», — сказал глава МИД.

По его словам, сложнее всего будет согласовать технические вопросы.

«Мы хотим, чтобы правила, если они будут согласованы, применялись одинаково. Другими словами, чтобы человек, которому было отказано во въезде в Эстонию, не получил другого ответа ни в Латвии, ни в Литве», — заявил Ландсбергис.

Первая встреча министров государств региона по этому вопросу должна состояться на следующей неделе в Праге.

Министр говорит, что также пока не дан ответ на вопрос, следует ли отказывать во въезде только российским туристам или же еще и белорусским.

«Мы видим различия между этими двумя странами и в плане отношения их граждан к войне. Большую часть граждан Беларуси можно считать скорее заложниками своего режима, чем активно и сознательно его поддерживающими, поддерживающими действия режима», — считает глава литовского дипломатического ведомства.

С другой стороны, по его словам, неправильно, когда белорусы, покинувшие родину из-за угрозы их жизни, видят развлекающегося в Литве бизнесмена, который поддерживает минский режим и компания которого входит в санкционный список, а он сам — нет.

Обсуждения в ЕС

После заседания в Сейме председатель комитета Лайма Люция Андрикене, и член комитета Аудронюс Ажубалис заявили, что нельзя позволять гражданам воюющего государства отдыхать в Европе.

По словам А.Ажубалиса, следует не только не выдавать новые визы, но и аннулировать действие выданных.

«Какая разница, когда была выдана виза? Кажется странным ехать в отпуск в Европу, против которой, по сути, вы и боретесь, развязывая войну против архитектуры европейской безопасности», — сказал он.

«Я надеюсь, что наш министр добьется успеха, чтобы решения о прекращении действия шенгенских виз для граждан России, за исключением гуманитарных случаев, будут приняты. По крайней мере, в некоторых государствах», — сказал депутат Сейма.

«Если бы мы были последовательны, решение было бы абсолютно ясным — никаких туристических виз и никаких туристов из Российской Федерации на территории нашего государства», — заявила Л.Л. Андрикене.

Она подчеркнула, что многое зависит от принятия решений так называемыми приграничными государствами, и напомнила, что индивидуальные инициативы иногда приводят к общеевропейским решениям.

«Когда в ЕС решали закрывать ли европейское пространство перед Россией, то консенсуса тоже не было, но одна страна закрыла воздушное пространство, вторая страна, третья, четвертая, и тогда ничего не оставалось, кроме как всему ЕС сделать определенное решение», — сказала журналистам председатель комиссии.

После вторжения кремлевских сил в Украину, Литва была одной из первых стран ЕС, ограничивших выдачу гражданам России выдачу шенгенских и национальных виз. Похожие решения приняли Латвия и Эстония.

По словам Г. Ландсбергиса, сейчас Литва выдает визы гражданам России и Беларуси в особых случаях, но такие случаи не так уж и редки.

«Это не единичные случаи, Литва дает возможность многим людям приехать и попросить убежища», — заявил министр.

Таллинн пошел еще дальше: в страну не будут впускать российских туристов, имеющих выданные Эстонией шенгенские визы. По словам главы литовской дипломатии, этот запрет не распространяется на наших российских туристов, он распространяется только на несколько тысяч человек.

Однако с таким решением не согласился Берлин. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что инвазия в Украину «не является войной народа России, это — война Путина».

Однако Берлин не согласен с этим решением. По словам канцлера Германии Олафа Шольца, вторжение в Украину «это не война русского народа, это война Путина».

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