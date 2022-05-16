Ландсбергис: если помочь Украине отключиться от энергосетей РФ, решится вопрос санкций

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что переговоры о новом пакете санкций в отношении России зашли в тупик из-за сопротивления Венгрии энергетическому эмбарго, а помощь Украине в обеспечении энергетической независимости могла бы разрешить ситуацию.

«Одним из решений было бы помочь Украине отключиться от российских нефти и газа, потому что мы знаем, что страна, которая не может помочь найти консенсус, зависит от транзита из Украины, и если этот транзит прекратится, то вопрос санкций тоже будет решен», —заявил Ландсбергис в понедельник на встрече министров иностранных дел Европейского союза (ЕС) в Брюсселе.

Он также сказал, что в этой ситуации ЕС запомнят либо как союз, которому удалось продвинуться вперед и послать «очень четкий сигнал России», либо как союз, который застрял.

«К сожалению, весь Союз сейчас находится в заложниках у одной страны, которая не может помочь нам найти консенсус», — отметил литовский министры.

Европейский Союз уже некоторое время обсуждает вопрос об остановке импорта кремлевских природных ресурсов, но этому сопротивляются страны блока, сильно зависящие от российского ископаемого топлива.

Несколько недель назад Европейская Комиссия разработала шестой пакет санкций против России, чтобы дополнительно наказать Москву за ее войну в Украине. Несколько стран-членов ЕС, в первую очередь Венгрия, выступают против планов отказаться от российской нефти к концу этого года.

Венгрии, Словакии и Чехии было предложено продолжить импорт российской нефти до конца 2024 года, но Будапешт рассчитывает на пятилетний переходный период, чтобы отказаться от российской нефти и нуждается в новых нефтепроводах с Хорватией через ее порты, а также в гарантиях финансирования такого проекта.

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