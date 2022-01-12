Ландсбергис: Литва не меняет своей политики в отношении Китая, который применяет незаконные санкции

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Литва не меняет своей политики в отношении Китая, а применяемые последним экономические санкции Литва называет скорее незаконными.

«Литва де факто никогда не меняла свою политику в отношении Китая. Китай решил принять необъявленные и, вероятно, незаконные меры против Литвы и Европейского Союза. В этом суть дела», — сказал министр журналистам в среду перед заседанием правительства, отвечая на вопрос, изменит ли внешнеполитический курс страны в отношении Китая давление со стороны Китая и негативная реакция общества.

Согласно опросу, проведенному компанией Vilmorus 10-18 декабря по заказу Министерства иностранных дел, 60% респондентов негативно оценивают политику Литвы в отношении Китая, а 13% участников опроса — положительно.

Ландсбергис сказал, что, по его мнению, некоторые вопросы в опросе были сформулированы неточно.

«Трудно сказать, какова политика Литвы в отношении Китая. Я мог бы сформулировать вопрос о том, должна ли Литва поддерживать, соглашаться с желанием тайваньцев называться тайваньцами», — сказал министр.

«Мне кажется, что это самое важное в этом контексте. Он сформировал ответ Китая Литве, а честного говоря, теперь уже и Европе», — добавил Ландсбергис.

Литовско-китайские отношения зашли в кризис после того, как Вильнюс разрешил Тайваньскому представительству работать в стране, используя в своем названии название острова. Эксперты говорят, что название миссии на китайском языке звучит как «Тайваньское представительство». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

После дипломатического конфликта литовские бизнесмены сообщили о различных ограничениях в торговле с Китаем. Отечественные политики назвали их необъявленными санкциями.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено