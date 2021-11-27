Ландсбергис: Литва оценивает возможность инициировать международный суд над Лукашенко

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Литовское правительство оценивает возможность инициировать международный судебный процесс против главы авторитарного режима Беларуси Александра Лукашенко из-за обращения с мигрантами, подтвердил в пятницу министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

«Насколько я знаю, первые дискуссии о создании такой рабочей группы в правительстве уже начаты и институции начали диалог. Я хочу подчеркнуть, что это рабочая группа, которая даст оценку, как этот процесс следует развивать дальше, мы говорим еще не об обращении, а об оценке возможности такого обращения», – сказал журналистам Ландсбергис.

Глава литовской дипломатии так ответил на вопрос, начала ли Литва предпринимать формальные шаги с целью устроить международный суд над Лукашенко.

На вопрос, видит ли она основание для этого, министр ответил: «Политически – да, но здесь слово за юристами».

На вопрос, в связи с какими конкретно действиями можно было бы инициировать процесс над Лукашенко, Ландсбергис ответил, что это преждевременный вопрос.

«Несколько преждевременный вопрос, так как обращение может быть как относительно самого Лукашенко, так и относительно режима, можно подать (в суд) на государство, я знаю, что дискуссии только начались. Будет дана профессиональная оценка всем возможностям с привлечением международных экспертов», – сказал министр, подтвердив при этом, что вероятные доказательства в деле юридически документируются.

Председатели комитетов парламентов Литвы и еще 16-и стран Европы две недели назад обратились к руководству Европейского союза (ЕС) и НАТО с предложением инициировать международный судебный процесс против Лукашенко.

Главы комитетов, курирующих вопросы европейской политики, предлагают передать дело Беларуси в Международный суд справедливости, так как, по их мнению, режим Лукашенко нарушил международную Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Поток мигрантов из Беларуси в Литву заметно вырос летом. В этом году в Литву в общей сложности незаконно попало более 4,2 тыс. мигрантов. Еще большему их числу не было позволено попасть в страну, так как с августа пограничники стали применять тактику выдворения.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией. В связи с этим в Литве была объявлена экстремальная ситуация.

Поскольку на границе Беларуси с Польшей скопилось большое число нелегальных мигрантов, Сейм ввел на приграничных территориях Литвы на месяц чрезвычайное положение на месяц.