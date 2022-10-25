Ландсбергис: на обвинения РФ в адрес Украины о «грязной бомбе» нужно смотреть серьезно

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что к заявлениям Москвы о том, что Украина почти закончила разработку «грязной бомбы», следует относиться очень серьезно.

Так он реагировал на соответствующие обвинения, высказанные министром обороны России Сергеем Шойгу в телефонных разговорах с коллегами из ряда стран НАТО.

«Очень напоминает заявления России, имевшие место до 24 февраля, если вы помните, — тогда распространялась ложная информация о якобы существующих в Украине химических заводах. Некоторые партнеры восприняли это всерьез, но не все. Мы думали, что это просто российская кампания лжи, но мы видим, во что она вылилась», — сказал во вторник радиостанции LRT Ландсбергис.

«Сейчас есть те же отголоски, я думаю, к ним нужно отнестись очень серьезно. Я очень рад совместному заявлению партнеров по НАТО о том, что мы не поддадимся на ложь, будем продолжать помогать Украине и никто не верит информации, распространяемой Россией», — сказал глава литовской дипломатии.

Под «грязной бомбой» обычно понимают обычную бомбу с радиоактивными, биологическими или химическими материалами, которые высвобождаются при взрыве.

Соединенные Штаты, Великобритания и Франция вместе отвергли эти претензии России в воскресенье, как и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Ландсбергиса, страны-партнеры должны быть готовы к эскалации ситуации и продолжать усиление поддержки Украины.

«Может ли это означать, что Россия пойдет на дальнейшую эскалацию — я думаю, нужно быть готовым к возможной эскалации, несмотря на звонки Шойгу. Россия проигрывает войну и в стадии поражения может ее обострить, но наш ответ должен быть един, еще больше помощи Украине», — сказал он.

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