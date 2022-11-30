Ландсбергис надеется, что до саммита НАТО в Вильнюсе восточный фланг станет безопаснее

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«Встреча министров стран НАТО в Бухаресте подтвердила, что наши партнеры оценивают ситуацию с безопасностью в Европе и угрозы так же, как и мы. К моменту саммита НАТО в Вильнюсе мы ожидаем значительного прогресса в укреплении нашей передовой обороны и безопасности всего восточного фланга», — сказал Ландсбергис после встречи с генералом США, говорится в сообщении министерства.

Во вторник глава литовской дипломатии принял участие в расширенной встрече G7, посвященной координации поддержки энергетического сектора Украины.

На этой встрече министр выступил от имени трех стран Балтии.

«Россия шантажирует мир, срывая поставки продовольствия и энергии, устраивая аморальные атаки на гражданскую инфраструктуру Украины. Мы должны помочь Украине не только восстановить электросети, но и защитить их, мы должны помочь Украине решить проблему по сути – победить на поле боя», – отметил министр Ландсбергис.

В ответ на военные действия России в Украине в конце июня главы стран НАТО подтвердили в Мадриде намерение увеличить силы, дислоцированные несколько лет назад на восточном крыле Альянса, включая Литву, до бригадных подразделений.

Фото urm.lt

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