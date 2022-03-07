Ландсбергис не исключает, что граждане страны возможно уже воюют в Украине

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не исключает, что граждане Литвы уже воюют в Украине, индивидуально присоединяясь к неофициальным международным силам.
«Что касается вступления в ряды солдат, официальная позиция заключается в том, что ни одно учреждение в Литве не может запретить лицам добровольно вступать или участвовать в неофициальных вооруженных силах. Видимо, есть те, кто это делает. У меня нет официальной информации, потому что они не обязаны информировать, но я не удивлюсь, если так и есть», — заявил в понедельник журналистам Лансбергис.
Выступая после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, Ландсбергис также сказал, что вся архитектура безопасности и обороны Балтийских стран в настоящее время пересматривается и адаптируется к «новой реальности», но что НАТО призывает не говорить о конкретных цифрах и мощностях.
В то же время он не уточнил, где, по мнению НАТО, будет «красная черта», в случае, если НАТО напрямую подключится к войне России на Украине.
«Теоретические сценарии не обсуждались, решения по действиям или позициям Альянса принимаются совместно, обсуждаются в Альянсе и обнародуются через итоговое заявление Генерального секретаря. Я не могу ничего добавить к этому», — сказал министр.
Он также подчеркнул, что соседняя с Литвой Беларусь, позволившая нападать на Украину со своей территории, «уже не является нейтральным государством», но заявил, что доказательств возможной агрессии со стороны Беларуси нет.
«У нас нет никаких надежных разведывательных данных, указывающих на возможное нападение на страны Балтии или Польшу. Мы наблюдаем изменение геополитической реальности, когда Беларусь больше не является нейтральным государством, принимает российские войска и позволяет использовать свою территорию для нападения на Украину. Мы готовимся к этой реальности, а не к атаке», — сказал он.
Россия вторглась в Украину в конце февраля и развязала войну, потрясшую мир. Запад ответил санкциями против России и различными формами поддержки Украины, в том числе военной.
В ответ на изменение ситуации в области безопасности НАТО усилило оборону на восточном фланге.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в воскресенье, что более 20 тыс. людей из 52 стран вызвались воевать добровольцами на Украине, где они будут служить в только что созданном интернациональном легионе.
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