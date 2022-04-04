Ландсбергис о Венгрии: ощущается снижение доверия к этому государству

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в Европе ощущается снижение доверия к Венгрии после очередной победы на выборах партии Fidesz премьера националистических взглядов Виктора Орбана.

«О Венгрии я могу сказать только то, что ощущается снижение доверия к этому государству», — сказал на пресс-конференции в понедельник Ландсбергис, отвечая на вопрос, как результаты выборов в Венгрии могут изменить позицию Европейского союза в отношении войны России против Украины.

«Мы говорим особенно и о вопросах обороны, потому что мы все же находимся в общем оборонном альянсе, а также в альянсе Евросоюза. Есть возможность предпринять шаги, переизбрать правительство и остановить это снижение доверия, сделает ли она (Венгрия) это — время покажет», — сказала глава дипломатического ведомства Литвы.

После того, как Орбан в воскресенье обеспечил себе четвертый срок полномочий, его поздравил российский президент Владимир Путин, выразив надежду и впредь развивать двусторонние связи. Венгерский премьер, националист Орбан является одним из немногих союзников Путина в Европе и НАТО.

Комментируя итоги выборов в Сербии, когда лидер этой страны Александр Вучич объявил о сокрушительной победе на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, Ландсбергис сказал, что не видит аргументов, почему Украине не должен быть предоставлен статус страны-кандидата в ЕС, если его сохраняет за собой Сербия.

«Относительно Сербии я высказывался и раньше — если мы не намерены пересмотреть предоставление Сербии статуса кандидата, то у меня нет аргументов, почему такой же статус не должен быть предоставлен Украине», — отметил глава МИД.

После начала Россией в конце февраля войны против Украины президент Владимир Зеленский подписал официальную заявку на вступление Украины в ЕС.

Еврокомиссия обязана сформулировать свое мнение о членстве этой страны в ЕС.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено