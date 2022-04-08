Ландсбергис об эмбарго на газ и нефть из РФ: движение в правильном направлении 

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Евросоюз движется в «правильном направлении» и отказывается от импорта нефти и газа из России, но оптимизма по этому поводу пока мало.

По его словам, риторика высших должностных лиц ведомств блока говорит о том, что политические решения приняты, но есть вопросы о сроках их реализации.

Если озвучивается формулировка «рано или поздно от газа и нефти откажутся», то можно сделать вывод, что это уже решено, остается только вопрос времени», — заявил в пятницу журналистам глава литовской дипломатии.

«С одной стороны, можно сказать, что мы уже движемся в правильном направлении, с другой стороны, вопрос в том, сколько еще людей должно погибнуть», — добавил он.

Однако Ландсбергис говорит, что у него «нет оптимизма в продолжающейся политической дискуссии».

«На самом деле я больше не вижу никаких дополнительных аргументов, все абсолютно ясно, совершаются преступления геноцида, зачищаются целые города, совершаются жестокие преступления в отношении женщин, детей, осуществляются депортации», — сказал министр.

Новые санкции

Европейский Союз заявил в четверг, что утвердил эмбарго на поставки угля в Россию и закроет порты ЕС для судов этой страны из-за войны Москвы против Украины.

Страны Сообщества импортируют 45% потребляемого каменного угля из России, что составляет 4 млрд. евро в год.

Новый пакет также включает ограничения на экспорт на сумму в 10 миллиардов евро, в том числе запрет на экспорт новейших технологий в Россию, заморозку активов нескольких банков страны.

«Будут разъяснения, как это должно быть сделано, но это существенное ограничение», — сказал министр иностранных дел Литвы, — По нашей первичной оценке, будут учитываться российские показатели».

Он выразил надежду, что это не вызовет дополнительных проблем на литовской границе.

Будущее России в международных организациях

В ответ на вторжение Москвы в Украину Генеральная Ассамблея ООН в четверг приостановила членство России в Совете ООН по правам человека.

По мнению Ландсбергиса, этому примеру должны последовать и другие западные организации, в которых до сих пор участвует Россия.

«Участие путинистской России в международных форматах, на мой взгляд, трудно увязать с обязательствами, взятыми на себя в этих форматах. Большинство из них говорят о мире, доверии, общих ценностях», — сказал министр.

«Очевидно, что ни у кого цивилизованный мир не ассоциируется с государством, управляемым этим режимом», — добавил он.

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