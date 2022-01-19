Ландсбергис обсудит с вице-премьером Грузии вопросы безопасности

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудит в среду в Вильнюсе ситуацию с безопасностью в регионе с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.

Министры встречаются на фоне опасений Запада по поводу возможного российского вторжения в Украину. Москва дислоцировала у границ соседней страны до 100 тыс. военных.

По сообщению МИД, главы дипломатий также обсудят стремление Грузии к интеграции в Евросоюз и НАТО, а также другие вопросы двусторонней и международной повестки дня.

Министр иностранных дел Грузии впервые после вступления в должность вице-премьера в 2021 году совершает двусторонний визит в Литву.

В ходе визита в Литву Залкалиани также встретится с президентом Литвы Гитанасом Науседой и спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

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