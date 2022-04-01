Ландсбергис: пока у власти будет «путинский режим», ситуация с безопасностью не изменится

Находящийся в Эстонии министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис говорит, что пока в России будет находиться у власти «путинский режим», ситуация с безопасностью не изменится.
На совместной пресс-конференции после встречи в Таллине с министрами ИД Балтийских стран и Франции в пятницу он сказал, что эти вызовы должны найти отражение в позиции НАТО.
«Когда мы говорим о новой реальности, следует точно называть, против кого мы боремся. И это не только Россия, (Владимир — ред.) Путин, война в Украине, то есть режим, который следует называть путинистским режимом, а страну — путинистской Россией. И пока этот режим находится у власти, глобальная реальность будет иной», — сказал Ландсбергис.
По словам главы дипломатического ведомства, эта «новая реальность» меняет «оборону и безопасность» Европы.
«Мы убеждены, что это должно найти отражение в позиции НАТО», — сказал министр, добавив, что ожидает конкретных решений на июньском саммите Альянса в Мадриде.
Новые санкции для России
После вторжения России в Украину Евросоюз в течение нескольких недель заморозил активы центробанка России, ввел торговые ограничения, отключил часть российских и белорусских банков от системы расчетов SWIFT, включил несколько тысяч должностных лиц и олигархов обеих стран в «черные списки».
Однако Сообщество пока отказывается от эмбарго российской нефти и газа, потому что часть его членов особенно зависима от энергоресурсов Кремля, также часть банков не отключена от SWIFT.
Глава дипломатического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан сказал, что ЕС должен ввести новые санкции для России.
По его словам, решение о новых санкциях должно быть принято в ближайшее время.
«Как говорил президент Эммануэль Макрон, по поводу санкций у Франции нет табу», — сказал Ле Дриан.
В свою очередь, министр ИД Эстонии Эва-Мария Лийметс призвала страны ЕС отложить часть средств, которые предназначены для расчетов за российские газ и нефть, а также впоследствии использовать их на восстановления Украины.
«Мы также предлагаем использовать часть замороженных средств на восстановление украинских городов», — сказала она.
Силы НАТО на постоянной основе
На пресс-конференции глава МД Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил надежду, что на мадридском саммите НАТО странам удастся договориться о создании постоянных баз НАТО на восточном фланге блока.
По его словам, это должны быть «не только декларации, но и практическое размещение сил».
Сейчас у Альянса в странах Балтии и Польше размещены на ротационной основе международные батальоны.
В соответствии с заключенным в 1997 году Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между НАТО и Россией, блок обещал не размещать значительные силы на постоянной основе в странах Восточной Европы и Балтии.
И все же Ринкевичс подчеркнул, что Россия своими действиями в Украине «убила» это соглашение, а платформа сотрудничества под названием Совет НАТО-Россия — «мертвое тело».
«Мне безразлично, поместят ли они (Кремль — BNS) его в мавзолей или закопают в землю», — сказал глава латвийской дипломатии.
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