Ландсбергис : предприятия соседних стран намерены перенять транзит белорусских удобрений

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У предприятий соседних с Литвой стран есть намерения перенять транзит белорусских удобрений, однако США заверили, что говорят с этими странами о солидарности с целью остановить белорусские грузы, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«В этой ситуации нужно разговаривать, так как, по нашим данным, у предприятий (соседних стран) есть намерения перенять, потому что санкционного режима, который запретил бы им это делать, нет. Государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут реагировать и сказать, что они об этом думают», — сказал Ландсбергис в воскресенье LRT.

Министр ИД также сказал, что у него есть заверение из США о том, что они «говорят с государствами и нашими соседями, чтобы они точно так же, как и Литва, искали решения, как перекрыть источники финансирования для режима (Александра) Лукашенко».