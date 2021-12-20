Ландсбергис : предприятия соседних стран намерены перенять транзит белорусских удобрений

У предприятий соседних с Литвой стран есть намерения перенять транзит белорусских удобрений, однако США заверили, что говорят с этими странами о солидарности с целью остановить белорусские грузы, говорит литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.
«В этой ситуации нужно разговаривать, так как, по нашим данным, у предприятий (соседних стран) есть намерения перенять, потому что санкционного режима, который запретил бы им это делать, нет. Государства пока не раскрывают свою позицию и, видимо, со временем должны будут реагировать и сказать, что они об этом думают», — сказал Ландсбергис в воскресенье LRT.
Министр ИД также сказал, что у него есть заверение из США о том, что они «говорят с государствами и нашими соседями, чтобы они точно так же, как и Литва, искали решения, как перекрыть источники финансирования для режима (Александра) Лукашенко».
Некоторые латвийские перевозчики подтвердили BNS, что получили от белорусского производителя удобрений «Беларуськалий» запросы о возможности перевозить товары транзитом через территорию Латвии и грузить их в латвийских портах.
И все же перевозчики сказали, что Латвия, как и Литва, придерживаются международных санкций и не хотят их нарушать. Так они прокомментировали ситуацию в тот момент, когда литовское правительство думает запретить транзит «Беларуськалия» через страну.
Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжается несмотря на вступившие в силу на минувшей неделе санкции США для этого предприятия. Белорусское предприятие перед вступлением санкций в силу перевело аванс осуществляющим перевозку грузов Литовским железным дорогам за несколько месяцев вперед.
Уже после вступления санкций в силу правительство объявило, что будет добиваться расторжения договора Lietuvos gelezinkeliai c «Беларуськалием», хотя утверждает, что санкции США напрямую к транзиту удобрений в Литве не применяются.
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