Ландсбергис примет участие во встрече коллег и министров обороны по Мали

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

В понедельник министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис примет участие в удаленном совещании министров иностранных дел и обороны по Мали.

Встреча состоится на фоне эскалации напряженности в связи с экономическими санкциями, введенными в отношении Мали Экономическим сообществом Западноафриканских государств при поддержке Франции, США и Европейского союза.

В конце января командование Мали выслало французского посла из страны, а еще ранее потребовала, чтобы Дания вывела свои войска.

Министерство обороны Литвы подтвердило BNS, что не меняет своих планов относительно участия войск в международных миссиях в этой африканской стране.

Согласно данным, предоставленным министерством, 47 литовских военных в настоящее время служат в операции под руководством Организации Объединенных Наций в Мали Minusma и два военных — в учебной военной операции Европейского Союза (ЕС) в Мали (EUTM Mali).

В конце прошлого года Литва одобрила также отправку до 30 военных и гражданских лиц в Мали для участия в возглавляемой французами операции Takuba по борьбе с международным терроризмом, но в настоящее время в этой оперативной группе нет литовских военнослужащих.

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