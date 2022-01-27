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Ландсбергис приветствует решение ЕК обратиться в ВТО по вопросу давления Китая

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что приветствует решение Еврокомиссии обратиться во Всемирную организацию торговли (ВТО) по вопросу незаконного экономического давления Китая на Литву и Евросоюз.

Он заявил об этом после того, как ЕК сделала официальный запрос на консультации с Китаем в четверг и, таким образом, открыть дело в ВТО.

«Мы приветствуем решение Еврокомиссии начать консультации с Китаем от имени ЕС. Этот шаг является четким сигналом Китаю о том, что ЕС не потерпит политически мотивированных актов экономического принуждения», — отметил Ландсбергис в пресс-релизе. 

Он также подчеркнул, что Литва стремится к деэскалации ситуации с Китаем и нормализации отношений, однако собранные МИД доказательства систематических нарушений правил международной торговли вынуждают принимать все меры для защиты не только литовских компаний и инвесторов, но и законных интересов бизнеса всего ЕС.

Литва надеется, что Китай согласится участвовать в консультациях с ЕС, и что они будут успешными не только в урегулировании препон в торговле, но и в обеспечении долгосрочных устойчивых решений.

Запрос на консультации является первым шагом в обязательном судебном процессе ВТО с целью разрешить сложившуюся ситуацию и, таким образом, избежать дальнейшего судебного разбирательства. Если в течение 60 дней с момента запроса не будет найдено взаимоприемлемого решения, ЕС потребует создания арбитражной комиссии ВТО, тем самым инициировав судебное разбирательство. 

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