Ландсбергис приветствует решение ЕК обратиться в ВТО по вопросу давления Китая

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что приветствует решение Еврокомиссии обратиться во Всемирную организацию торговли (ВТО) по вопросу незаконного экономического давления Китая на Литву и Евросоюз.

Он заявил об этом после того, как ЕК сделала официальный запрос на консультации с Китаем в четверг и, таким образом, открыть дело в ВТО.

«Мы приветствуем решение Еврокомиссии начать консультации с Китаем от имени ЕС. Этот шаг является четким сигналом Китаю о том, что ЕС не потерпит политически мотивированных актов экономического принуждения», — отметил Ландсбергис в пресс-релизе.

Он также подчеркнул, что Литва стремится к деэскалации ситуации с Китаем и нормализации отношений, однако собранные МИД доказательства систематических нарушений правил международной торговли вынуждают принимать все меры для защиты не только литовских компаний и инвесторов, но и законных интересов бизнеса всего ЕС.

Литва надеется, что Китай согласится участвовать в консультациях с ЕС, и что они будут успешными не только в урегулировании препон в торговле, но и в обеспечении долгосрочных устойчивых решений.

Запрос на консультации является первым шагом в обязательном судебном процессе ВТО с целью разрешить сложившуюся ситуацию и, таким образом, избежать дальнейшего судебного разбирательства. Если в течение 60 дней с момента запроса не будет найдено взаимоприемлемого решения, ЕС потребует создания арбитражной комиссии ВТО, тем самым инициировав судебное разбирательство.

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