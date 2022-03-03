Ландсбергис призывает Европу осмелиться отказаться от российских энергоносителей

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в четверг призвал Европу осмелиться отказаться от российских энергоносителей и отключить все банки России от международной системы расчетов SWIFT.

«Мы не можем сказать «А» и не сказать «Б» — мы должны стремиться к тому, чтобы все банки в России были отключены от SWIFT, мы должны осмелиться отказаться от импорта энергоресурсов из России», — сказал Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главами дипломатических ведомств Балтийских стран.

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