Ландсбергис просит ЕК вмешаться, чтобы снять помехи в торговле с Китаем

«Я бы хотел подчеркнуть важность единства и солидарности ЕС, а также твердую и принципиальную позицию ЕС в развитии сотрудничества с Китайской Народной Республикой (КНР). Необходима решительная реакция на уровне ЕС, чтобы направить Китаю сигнал, что политически мотивированное экономическое давление неприемлемо», — утверждает он.

Литва и Китай переживают кризис двусторонних отношений, так как Пекин протестует против решения Вильнюса наладить связи с Тайванем.

Литовская конфедерация промышленности на минувшей неделе сообщила, что Литва была вычеркнута из электронной системы таможенного декларирования Китая, а это делает невозможным экспорт в эту страну.

По словам Ландсбергиса, с такими проблемами при ввозе товаров сталкиваются исключительно только литовские предприниматели, работающие в секторах фармацевтики, лазеров, электроники, пищевой промышленности.

«Трудно не заметить, что новейшие меры КНР являются продолжением проводимой с августа политически мотивированного экономического принуждения. Китай никогда не скрывал намерений наказать Литву за решение покинуть формат «17+1″ и наладить более тесные связи с Тайванем», — указывает в письме министр.

Глава литовского внешнеполитического ведомства подчеркивает, что нарастающее давление со стороны Китая окажет «прямое воздействие на весь ЕС и нашу общую торговую политику».

Ландсбергис в письме также подчеркнул, что Литва не была информирована об односторонних решениях Китая остановить импорт грузов.

«Последние действия властей Китая повышают политически мотивированное экономическое давление до беспрецедентно высокого уровня. То, с чем мы сталкиваемся теперь, нельзя назвать иначе, как экономическое насилие, осуществляемое по разным каналам, с явным нарушением международных норм», — сказал он.

По ходу углубления кризиса, в конце ноября китайское посольство сообщило, что прекращает выдачу виз в Литве. Тогда дипломатическое представительство указало, что выдача останавливается по техническим причинам, однако это произошло во время кризиса литовско-китайских отношений из-за Вильнюса с Тайванем.

Китай в последнее время больше всего рассержен решением Литвы разрешить действовать в стране тайваньскому представительству с использованием названия острова. Эксперты говорят, что на китайском языке название этого представительства звучит как «представительство Тайваня». Пекин усматривает в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство.

В других странах мира тайваньское представительство действует от имени Тайбэя, так как установилось международное соглашение, что такое название не противоречит политике «одного Китая».

После того, как в ноябре открылось представительство в Вильнюсе, Пекин официально понизил уровень дипломатического представительства с Литвой до временных поверенных.