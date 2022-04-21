Ландсбергис: решение Германии по нефти может расшевелить рассмотрение санкций для России

Заявление министра иностранных дел Германии о том, что страна готова отказаться от российской нефти, может расшевелить рассмотрение шестого пакета санкций против России из-за войны в Украине, говорит министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Об этом он заявил после того, как глава дипломатического ведомства Германии Анналена Бербок в среду с министрами иностранных дел стран Балтии заявила о намерении Германии отказаться от импорта российской нефти до конца года.

«Выступление министра иностранных дел Германии вчера порадовало — на самом деле это большой шаг вперед. Если Германия обнародует план, как они собираются отказаться от нефти, это уже будет огромный толчок и для всей Европы отнестись к этому серьезно. Я думаю, что это может привести к ускорению переговоров по шестому пакету, который, к сожалению, пока пробуксовывает», — сказал Ландсбергис журналистам в Сейме в четверг.

Германия, которая по-прежнему зависит от российских энергоносителей, является одной из стран, блокирующих санкции Европейского союза в отношении импорта нефти и газа в страну.

Их активно добиваются многие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе Литва.

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