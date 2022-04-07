Ландсбергис: сессия комитета ЮНЕСКО в России была бы циничным неуважением к жертвам войны

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что проведение сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО было бы циничным неуважением к жертвам войны в Украине, и призывает отменить запланированную на июнь в России сессию этого комитета.

Во время исполнительной сессии ЮНЕСКО в Париже Ландсбергис обратился к генеральному директору организации Одри Азулай с письмом, в котором призывает перенести запланированную на июнь 2022 года в Казани 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО и отменить председательство представителя России в этом комитете.

Как сообщает МИД, письмо также было передано членам Исполнительного совета ЮНЕСКО и Комитета Всемирного наследия.

В письме министр подчеркнул, что агрессия России против Украины — «это очевидное пренебрежение основанным на международных правилах порядком».

«Безоглядно уничтожая культурно-историческое наследие Украины, религиозные объекты, музеи, школы и памятники, в том числе и помеченные эмблемой Гаагской конвенции 1654 года, Россия нарушает свои обязательства по этой конвенции и грубо нарушает международное право», — приведена цитата из Ландсбергиса.

«Пока российская военная машина бесчинствует в Украине, проводить сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в России было бы абсурдным цинизмом — цивилизованный мир должен это понять и принять соответствующие решения», — сказал министр ИД.

Литва также призывает ЮНЕСКО пересмотреть свою правовую систему с целью обеспечить, чтобы представители нарушающих положения Хартии ООН стран в будущем не могли занимать руководящие должности в организации.

Литовский министр культуры Симонас Кайрис говорил, что не видит смысла участвовать в заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, если не будет изменено решение провести его в России, в Казани.

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