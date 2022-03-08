Ландсбергис: у Литвы нет «красных линий» в плане санкций для России

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У Литвы нет никаких «красных линий» в плане санкций для России, которая начала войну в Украине, говорит министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Он сказал это после состоявшейся во вторник встречи с находящимся в Литве вице-премьером и главой дипломатического ведомства Нидерландов Вопке Хекстрой.

«У Литвы нет никаких красных линий, когда мы говорим о санкциях. Это значит, что мы готовы дискутировать о любых санкциях, включая и энергетические», — сказал Ландсбергис.