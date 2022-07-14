Ландсбергис участвует в конференции по ответственности России за военные преступления

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис принимает участие в международной конференции в Гааге, посвященной ответственности России за нарушения международного права и военные преступления, совершенные в Украине.

Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), на конференции обсуждаются действия международного сообщества по привлечению к ответственности агрессора-России и ее пособницы Беларуси за совершенные ими преступления против человечности, военные и другие международные преступления, нарушения международного гуманитарного права и прав человека.