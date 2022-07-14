Ландсбергис участвует в конференции по ответственности России за военные преступления

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис принимает участие в международной конференции в Гааге, посвященной ответственности России за нарушения международного права и военные преступления, совершенные в Украине.
Как сообщает Министерство иностранных дел (МИД), на конференции обсуждаются действия международного сообщества по привлечению к ответственности агрессора-России и ее пособницы Беларуси за совершенные ими преступления против человечности, военные и другие международные преступления, нарушения международного гуманитарного права и прав человека.
Также будет обсуждаться надлежащее документирование и сбор доказательств этих преступлений, защита свидетелей и жертв войны в Украине и согласование дальнейших шагов по привлечению к ответственности агрессоров.
Конференция организована Министерством иностранных дел Нидерландов совместно с Прокуратурой Международного уголовного суда и Европейской Комиссией, говорится в сообщении МИД.
В конференции принимают участие высокопоставленные лица 60 стран и представители крупнейших международных организаций – Международного уголовного суда, Организации Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Совета Европы, Евроюста.
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