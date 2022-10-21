Ландсбергис в Афинах призвал сплотить усилия в борьбе с российской агрессией в Украине

«Международное сообщество должно продолжать оказывать максимальное давление на Россию и ее сторонников, Беларусь, Иран и другие авторитарные режимы, тем самым, посылая четкий сигнал о том, что военные преступления, агрессия и помощь агрессору будут встречены ответом», — подчеркнул он.

Ландсбергис представил инициативу стран Балтии в столице Греции, призвав Европейский Союз (ЕС) вместе с международными партнерами помочь Украине в создании специального трибунала для расследования преступлений агрессий, заполнений существующего в настоящее время правового вакуума и возложения на Россию ответственности перед Украиной.

«Специальный трибунал мог бы стать еще одной опорой миропорядка, основанного на правилах, и сдерживающим фактором для других режимов с ревизионистскими целями», — сказал глава литовской дипломатии.

Министры также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, укрепления энергетической безопасности Европы и ядерной безопасности – не только в Украине, но и на границе Литвы, также обсудили ситуацию в соседстве с ЕС, региональную безопасность, сообщил МИД Литвы.

Глава литовской дипломатии также встретился с председателем Комитета по обороне и иностранным делам парламента Греции Константиносом Гиулекасом.

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