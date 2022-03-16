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Ландсбергис в Украине встретился с коллегой Дмитрием Кулебой

Nuotrauka Gabrielius Landsbergis/ twitter.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник посетил подвергшуюся нападению России Украину, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. 

Он во вторник после обеда поделился в своем твиттере фотографией с главой литовского дипломатического ведомства. 

«Первый визит министра иностранных дел в Украину с начала вторжения. Литва твердо поддерживает Украину, в том числе и в контексте Европейского союза, НАТО», — написал министр ИД Украины. 

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«Мы работаем, чтобы ускорить присоединение Украины к Евросоюзу. Россия должна ответить за свои преступления», — сказал он. 

Поездку Ландсбергиса в Киев ранее во вторник подтвердили BNS источники. 

Кремлевские войска в конце февраля вторглись в Украину и начали широкомасштабную войну. Запад ответил на это санкциями для России и различной помощью Украине, включая и военную. 

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