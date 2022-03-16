Ландсбергис в Украине встретился с коллегой Дмитрием Кулебой

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник посетил подвергшуюся нападению России Украину, где встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Он во вторник после обеда поделился в своем твиттере фотографией с главой литовского дипломатического ведомства.
«Первый визит министра иностранных дел в Украину с начала вторжения. Литва твердо поддерживает Украину, в том числе и в контексте Европейского союза, НАТО», — написал министр ИД Украины.
«Мы работаем, чтобы ускорить присоединение Украины к Евросоюзу. Россия должна ответить за свои преступления», — сказал он.
Поездку Ландсбергиса в Киев ранее во вторник подтвердили BNS источники.
Кремлевские войска в конце февраля вторглись в Украину и начали широкомасштабную войну. Запад ответил на это санкциями для России и различной помощью Украине, включая и военную.
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