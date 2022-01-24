Ландсбергис: война вероятна, санкции для России должны быть неподъёмными

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что «война является вероятным сценарием» в связи с военной напряженностью, создаваемой Россией в регионе, и призвал Европейский союз (ЕС) принять «неподъемные санкции» для сдерживания военных действий России в Украине.

«Да, мы убеждены, что настоящая война является вероятным сценарием», — сказал Ландсбергис журналистам в Брюсселе в понедельник после участия в встрече министров иностранных дел ЕС, в которой также участвовал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, министры, кроме прочего, обсудят возможные санкции в отношении Москвы.

«Я придерживаюсь мнения о том, что пересечение границы — это уже переход красной линии. Я также имею в виду политическое пересечение границы, по сути попытка вмешательства в политические дела другого государства», — сказал он, отвечая на вопрос о том, имел ли он в виду сообщения о возможном государственном перевороте в Киеве.

«Я думаю, что Кремль, Россия, не обязательно сами люди, оценили возможность введения санкций. И мы действительно должны держать свое слово, когда говорим, что санкции будут неподъемными, — они должны быть невыносимыми, и это единственный сдерживающий фактор. Если они будут выносимыми, то это уже не будет сдерживающим фактором», — сказал Ландсбергис.

«По сути мы должны решить, хотим ли мы удержать от войны. Если нет — то надо принимать другие меры, тогда надо продолжать посылать боеприпасы, аммуницию, чтобы они могли защищаться. Этим и занимаются страны Балтии», — сказал глава литовской дипломатии.

На вопрос о том, как он отреагировал на недавние непоследовательные сигналы Берлина о позиции России в отношении поставок оружия Украине, Ландсбергис подчеркнул, что ситуация в Германии, которая на протяжении 16 лет была «гарантом стабильности в Европе и вокруг нее», осложнилась в связи с только что начавшим работу новым правительством.

Однако он сказал, что надеется, что ситуация «не является такой, какую они сами желали», и призвал партнеров проявить терпение к Германии.

«То, что мы видим, — это разговор, который Германия пытается вести о том, как реагировать на текущую ситуацию — я терпелив и призываю вас быть терпеливыми», — сказал Ландсбергис.

Поскольку Россия сосредоточила на границе с Украиной более 100 тыс. военных и военную технику, Запад все больше обеспокоен возможностью крупного военного конфликта в Европе. Кроме того, российские войска недавно были переброшены и в Беларусь, соседнюю с ЕС, для проведения совместных учений.

В пятницу состоялась встреча между Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым для деэскалации ситуации, в ходе которой США пообещали письменно ответить на требования России в отношении безопасности. Россия требует, чтобы блок НАТО воздержался от принятия в члены Украины и любых других бывших советских республик, а также от размещения там своих сил и вооружений.

По мере роста напряженности в связи с мобилизацией российских сил союзники по НАТО в понедельник объявили о повышении боевой готовности и направили военные корабли и истребители для усиления обороны восточного крыла блока.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено