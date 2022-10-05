Ландсбергис: восьмой пакет санкций РФ – слаб, но лучше, чем ничего

«Но я все равно должен выразить удовлетворение, потому что это лучше, чем ничего, лучше, чем отсутствие пакета: идет дальнейшая изоляция России, идет дискуссия о лицах, которые не смогут выехать в Евросоюз (…) . Слабо, но мы движемся вперед», — сказал он.

По словам министра, уже вступившие в силу санкции направлены на изоляцию России, независимость ЕС от России и «уменьшение или устранение способности России производить оружие, которое она раньше производила, из материалов, произведенных в том же Евросоюзе».

«Эти вещи были достигнуты: Европейский Союз де-факто становится независимым от России (…), второе — это то, что способность России вооружиться современным оружием очень и очень затруднена», — сказал Г. Ландсбергис.

Он заявил журналистам перед заседанием правительства, что новый пакет санкций, по сравнению с предыдущими решениями, «слабее предыдущих пакетов», но порадовался, что после нахождения компромиссов ЕС удалось сохранить единство.

«Я думаю, что сейчас, видя настроения в Евросоюзе, одним из самых важных моментов является сохранение единства в целом, а это значит, что все государства способны договориться, несмотря на разные мнения. Это тоже важный момент, потому что агрессор использует наши разногласия», — сказал он.

По словам Г. Ландсбергиса, детали новых санкций должны быть обнародованы позднее в среду.

Литовская телерадиовещательная компания LRT со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, сообщила в среду, что страны ЕС в основном согласовали восьмой пакет санкций против России. Среди прочего, он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий.

По данным LRT, согласно соглашению, торговля с Россией будет дополнительно ограничена, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе к тем, кто участвовал в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины. В предыдущих санкционных пакетах такие ограничения уже применяются в отношении более 1,2 тыс. частных лиц и более 100 компаний и учреждений.

Восьмой пакет санкций против России — это ответ на аннексию Россией украинских территорий, объявленную Кремлем мобилизацию и продолжающиеся военные преступления, совершаемые в Украине.

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