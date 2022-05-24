Ландсбергис: Запад мог бы обеспечить безопасность экспорта зерна из Одессы

По его словам, это могли бы быть военные корабли и самолеты, но, по словам министра, это нельзя называть эскалацией.

«Это бы не было участие в войне. Это лишь обеспечило бы безопасный путь зерна из Украины в страны, которые в нем нуждаются», — сказал Ландсбергис.

В то же время он добавил, что зерно из Украины можно вывозить и другими путями, но «в меньших количествах», и что нужно искать решения.

Одесса — крупнейший порт Украины, важный для экспорта зерна, но он заблокирован российскими судами. Это ставит под угрозу глобальное снабжение продовольствием.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено