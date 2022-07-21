Лансбергис с Блинкеном обсудил помощь Украине, санкции в адрес России, вызовы Китая

«Глава дипломатии США также положительно оценил единую политику по санкциям в отношении России, проводимую ЕС, и усилия по обеспечению координированной реализации санкций, включая и самые последние решения», — говорится в пресс-релизе.

В ходе разговора Г. Ландсбергис заверил, что Литва и далее будет высказываться за жесткие санкции и усиление давления на Россию.

«Мы должны быть устойчивыми к навязываемым Россией пропагандистским тезисам, что западная политика в отношении агрессора смягчается, и нашу устойчивость доказать последовательными действиями — ускорять военную и политическую помощь Украине и увеличивать всеобъемлющее давление в отношении агрессора», — отметил министр.

Э. Блинкен также поблагодарил за инициативу и участие Литвы в решении на международном уровне проблем разблокирования портов Украины и экспорта зерна.

Дипломаты также обсудили вызовы, создаваемые Китаем, и важность солидарности и диверсификации рынков для сопротивления экономическому давлению.

Главы дипломатии Литвы и США рады, что связи бизнес сообществ обеих стран становятся всё более интенсивными.

«Совместная и постоянная работа трансатлантического сообщества по помощи Украине всеми политическими, экономическими и военными средствами, а также продолжение и расширение координированной политики санкций в отношении агрессора — это путь к общей победе», — отметил Г. Ландсбергис.

Министерство сообщило, что разговор прошел по инициативе Э. Блинкена.

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