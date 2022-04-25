Латакас: Клайпедский порт готов грузить украинское зерно

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Глава Клайпедского порта Альгис Латакас говорит, что порт готов грузить украинское зерно, но ему необходимо решить логистические проблемы.

«После решения вопроса доставки грузов Клайпедский порт готов грузить часть зерна, выращенного в Украине. Все заинтересованы в том, чтобы помочь стране, которую разоряет агрессор», — сказал Латакас, который в понедельник встретился в Клайпеде с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским.

Они обсудили возможности экспорта украинского зерна через Клайпедский порт — Украина, страдающая от войны с Россией, ищет коридор для перевозки выращенного в стране урожая зерна.

Основным препятствием для перевозки украинского зерна через Литву являются разные колеи железнодорожных путей — в Украине и Литве до сих пор используется российская колея, а в Польше – европейская, поэтому придется менять подвижной состав.

Представитель Литовских железных дорог Мантас Дубаускас сообщил BNS, что пробная доставка уже запланирована на конец апреля или начало мая.

«Пробная доставка еще не началась, но уже есть запланированные даты, пока не могу назвать конкретную дату. После пробной доставки мы сможем сказать, сколько времени это займет, какие возможности, какие препятствия, как они решаются — на основе практики, а не теории», — сказал Дубаускас.

По его словам, зерно будет транспортироваться из Украины через Польшу на железнодорожную станцию ​​Шештокай, где будет перегружаться и далее отправляться в Клайпедский порт: «Сейчас перевалка планируется в Шештокай».

«Мы планируем, что в этом году нужно будет экспортировать 50-60 млн тонн. тонн зерна. С литовской стороны мы видим понимание и умение работать с большими объемами, но важно решить вопрос доставки грузов», — сказал Сольский, также посетивший портовые терминалы.

В прошлом году Клайпедский порт отгрузил 3,34 млн тонн зерна, а в позапрошлом году — 4,6 млн тонн. Украина экспортирует около 50 млн тонн пшеницы и кукурузы в год.

По оценкам экспертов в области логистики, сейчас через Литву можно переправить только около 1 млн тонн. тонн украинского зерна, поскольку логистическая цепочка страны, в первую очередь, железная дорога, не готова к его перевозке в больших количествах. Между тем Клайпедский порт мог бы увеличить перевалку зерна до 8-9 миллионов тонн.

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