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Латвийцы ездят в Литву не только за горючим, но и за едой

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Латвийцы ездят в Литву не только за горючим, но и за едой

  • Фото BFL/Вигинтас Скарайтис

Топливо и продукты дешевле, а магазины — больше. Это главные причины, почему жители латвийских приграничных районов отправляются за покупками в соседнюю Литву.

А после повышения акциза на топливо разница стала еще ощутимее. Торговцы горючим подсчитали — около 5% топлива, используемого в нашей стране, привозится из Литвы. Журналисты из Земгальского регионального телевидения поговорили с теми, кто отправляется за покупками за границу.

Разница — два цента. Именно на столько дешевле бензин 95-й марки на ближайшей к границе с Латвией литовской заправке. Разница в цене на дизель — ещё больше. Местные говорят, что выгоднее заправляться на маленьких бензоколонках. Бывает, горючее там дешевле на 20 центов за литр.

Вместе с топливом латвийцы закупаются продуктами, медикаментами и строительными материалами.

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«В выходные тут все. Буквально знакомых большинство. Если у нас за хлеб надо отдать 1,05 евро, то здесь — 75 копеек», — говорит жительница Элеи Надежда.   

«Приехала за запчастями. Здесь есть то, чего в Латвии нет», — объясняет жительница Вилцесской волости Кристине.

Самый большой наплыв латвийцев обычно наблюдается в выходные. «Я работаю со среды. Почти каждый день есть люди. А по пятницам-субботам — много», — рассказывает продавец мясных изделий Дануте.

Поскольку эксперты прогнозируют, что в этом году цены на продукты в Латвии продолжат расти, то вряд ли латвийских покупателей в магазинах соседней страны станет меньше.

baltic-course.com

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