Латвийцы ездят в Литву не только за горючим, но и за едой

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Топливо и продукты дешевле, а магазины — больше. Это главные причины, почему жители латвийских приграничных районов отправляются за покупками в соседнюю Литву.

А после повышения акциза на топливо разница стала еще ощутимее. Торговцы горючим подсчитали — около 5% топлива, используемого в нашей стране, привозится из Литвы. Журналисты из Земгальского регионального телевидения поговорили с теми, кто отправляется за покупками за границу.

Разница — два цента. Именно на столько дешевле бензин 95-й марки на ближайшей к границе с Латвией литовской заправке. Разница в цене на дизель — ещё больше. Местные говорят, что выгоднее заправляться на маленьких бензоколонках. Бывает, горючее там дешевле на 20 центов за литр.

Вместе с топливом латвийцы закупаются продуктами, медикаментами и строительными материалами.