Латвийская авиакомпания прекратила полеты над Беларусью

«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал он.

Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.

Напомним, накануне в аэропорту Минска власти Беларуси экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским.

Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело по данному факту. Как сообщила представитель ведомства Эляна Мартинонене, действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом».

Литовская полиция уже опросила первых свидетелей из числа пассажиров и членов экипажа.

Действия белорусских властей вызвали осуждение мирового сообщества и могут стать поводом для введения нового пакета санкций против Минска.