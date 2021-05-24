Латвийская авиакомпания прекратила полеты над Беларусью

Латвийская авиакомпания AirBaltic решила прекратить полеты над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил министр сообщения страны Талис Линкайтс в эфире Латвийского радио.
Он назвал ситуацию с самолетом Ryanair неординарной ситуацией, которая вызывает множество вопросов о безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси.
«Наша национальная авиакомпания AirBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации», — сказал он.
Линкайтс призвал пассажиров следить за актуальной ситуацией с полетами в и из Беларуси на сайте международного аэропорта Риги и на сайтах авиакомпаний, осуществляющих эти перелеты.
Напомним, накануне в аэропорту Минска власти Беларуси экстренно посадили пассажирский самолет Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, сообщив о минировании. После посадки лайнера был задержан Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в республике экстремистским.
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело по данному факту. Как сообщила представитель ведомства Эляна Мартинонене, действия Минска можно охарактеризовать как захват воздушного судна, а само расследование ведется «по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом».
Литовская полиция уже опросила первых свидетелей из числа пассажиров и членов экипажа.
Действия белорусских властей вызвали осуждение мирового сообщества и могут стать поводом для введения нового пакета санкций против Минска.korrespondent.net