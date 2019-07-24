Латвийская библиотека получила подарок из рук Г.Науседы

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

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Находящийся с рабочим визитом в Латвии Президент Литовской Республики Гитанас Науседа посетил Латвийскую национальную библиотеку и подарил ей выбранную им самим книгу «Великокняжеский дворец в Нижнем замке Вильнюса», сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.

«Эта, книга, которая передается в дар нашим братьям-латышам, рассказывает о важной странице прошлого Литвы. Давайте не будем забывать историю, связывающую наши народы», – написал президент в подаренной им книге.

В альбоме представлены история Великокняжеского дворца в Вильнюсе, называемого «Дворцом правителей», восстановление этой важнейшей репрезентативной резиденции Великих князей Литовских, особенно ценные, многочисленные и разнообразные находки, а также сформированная коллекция интерьерных ценностей.

В 2018 году, когда Латвия отмечала столетие государства, возникла традиция – каждый может пожертвовать библиотеке особенно дорогую для него книгу, сделав инскрипт на ее титульном листе. Подаренные библиотеке книги оказываются на открытой для всех читателей «Народной книжной полке», где уже набралось более 15 тысяч таких книг.

Во время различных визитов в Ригу библиотеке подарили книги Папа римский Франциск, Король Нидерландов Виллем-Александр, Кронпринц Норвегии Хокон, Кронпринцесса Швеции Виктория, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, лидеры Ирландии, Италии, Хорватии, Польши и других стран мира.