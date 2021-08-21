Латвийское правительство одобрило «смешивание» вакцин

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Правительство Латвии решило, что жители смогут пройти курс вакцинации против COVID-19, используя вакцину, отличную от той, которая использовалась для первой инъекции.

В то же время, в соответствии с рекомендациями Национального совета по иммунизации, в руководящие принципы вакцинации вносятся изменения, позволяющие специалистам по вакцинации использовать так называемую гетерологичную вакцинацию.

Решение об использовании другой вакцины для завершения курса вакцинации против COVID-19 принимается врачом, ответственным за вакцинацию, или ассистентом врача. По мнению Национального совета по иммунизации, использование смешанных вакцин COVID-19 для обеих доз ничем не отличается от использования одной и той же вакцины для обеих доз.