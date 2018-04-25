«Латвийское Время» заканчивается

Вследствие непропорционального экономического давления со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA), включая третий по величине коммерческий телеканал в Латвии — Первый Балтийский канал (ПБК), руководство холдинга вынуждено принять решение прервать после 19 марта этого года производство создаваемых в Латвии программ.

Телеканал прекратит выпуск ежедневной программы новостей «Латвийское Время»,также будет остановлено производство авторских передач «За кадром», «Пять копеек» и ежедневной информационной программы «Новости Эстонии», выходящей на территории Эстонии. Об этом сообщает представитель BMA Синдия Фриденбергаю

Передача «Латвийское время» — самая популярная среди русскоязычных жителей Латвии информационная программа, которую создавала единственная негосударственная телевизионная служба новостей в Латвии. «Латвийское время» — некоммерческий продукт, который производился исключительно за счет средств медиа группы ВМА и ежедневно обеспечивал освещение значимых событий Латвии для всех, кто понимает по-русски. «Латвийское время» предоставляло зрителям объективную и актуальную картину событий в стране, и способствовало укреплению чувства принадлежности национальных меньшинств Латвийскому государству. В 2019 году аудитория среднестатистического выпуска новостей ПБК достигала 96 000 зрителей.

Холдинг ВМА является крупным работодателем и налогоплательщиком Латвии. Так, только за 2019 год, холдинг ВМА заплатил в государственную казну Латвии более 3,8 миллиона евро в виде налогов. Уважая обязанность государственных органов следить за соблюдением законов, хотим отметить, что непропорциональное воздействие наносит ущерб не только холдингу, но и дискредитирует идею борьбы за чистоту экономического и правового пространства Латвии, несет ущерб экономике страны, свободе слова и правам человека.