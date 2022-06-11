Латвия может конфисковать Дом Москвы, санатории «Янтарный Берег» и «Белоруссия»

Министр юстиции Янис Борданс поручил экспертам Минюста до 17 июня разработать специальный закон, чтобы провести отчуждение принадлежащих Беларуси и России и подверженных санкциям юрмальских санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», а также расположенного в Риге Дома Москвы. Об этом министр сообщил в твиттере.
Министр считает, что эта недвижимость может быть использована для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и функций информационного центра.
«Обе страны несут непосредственную ответственность за совершение уголовных преступлений и геноцид, как на это указал Сейм в своем заявлении и Евросовет в своих выводах», — подчеркнул министр, добавив, что в Латвии уже существует правовой механизм, в рамках которого можно конфисковать имущество по уголовному процессу.
Для того чтобы законодатель ясно выразил свою волю и разрешил юридические нюансы, требуется специальный закон, чтобы устранить любые препятствия и интерпретации в отношении отчуждения этой принадлежащей России и Беларуси собственности для нужд государства и общества, подчеркнул Борданс.freecity.lv