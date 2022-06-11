Латвия может конфисковать Дом Москвы, санатории «Янтарный Берег» и «Белоруссия»

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Министр юстиции Янис Борданс поручил экспертам Минюста до 17 июня разработать специальный закон, чтобы провести отчуждение принадлежащих Беларуси и России и подверженных санкциям юрмальских санаториев «Белоруссия» и «Янтарный берег», а также расположенного в Риге Дома Москвы. Об этом министр сообщил в твиттере.

Министр считает, что эта недвижимость может быть использована для размещения украинских беженцев, реабилитации пострадавших и функций информационного центра.