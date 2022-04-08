Латвия может ввести внутренние санкции против поддерживающих российскую агрессию

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Латвия рассмотрит возможность введения национальных санкций в отношении лиц, поддерживающих российскую агрессию, решило сегодня правительство.

Кабинет министров заслушал доклад Министерства юстиции с изложением текущей ситуации и предложениями по совершенствованию системы для того, чтобы в публичных регистрах Латвии полноценно отображалась информация о введенных Европейским союзом (ЕС) санкциях.

Согласно резолюции премьер-министра Кришьяниса Кариньша от 14 марта, принимая во внимание необходимость полного выполнения в Латвии санкций ЕС, введенных в связи с российским вторжением на Украину, министру юстиции Янису Бордансу в сотрудничестве с Министерством сообщения и Комиссией рынка финансов и капитала поручено найти решение на национальном уровне, позволяющее своевременно вносить в государственные имущественные регистры сведения об имуществе, находящемся в собственности или под управлением попадающих под санкции лиц, а также в случае необходимости предлагать решения по совершенствованию систем.

На заседании правительства министр сообщения Талис Линкайтс призвал Кабинет министров начать обсуждение возможностей национализации попавших под санкции российских компаний в случае необходимости. В качестве примера министр сообщения привел компанию «Газпром Германия», которая временно будет передана в ведение регулятора энергетического рынка Германии.

Борданс заявил, что этот вопрос действительно следует рассмотреть углубленным образом, в первую очередь оценив интересы общества — если в распоряжении арестованных предприятий имеются какие-либо опасные объекты. То же самое относится к критически важной инфраструктуре, такой как природный газ.

Борданс также призвал членов Кабинета министров рассмотреть идею о создании специальной группы по решению вопросов в связи с санкциями, так как эти вопросы очень сложны, а объем повседневных обязанностей сотрудников Минюста тем временем не сокращается. В то же время следует также иметь в виду, что лица, у которых потенциально может быть отчуждено имущество, могут воспользоваться доступными им ресурсами для предотвращения действий государства такого рода.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш также отметил, что эту идею стоит изучить, и первым этапом в этом процессе, несомненно, будет Минюст.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил на заседании правительства, что на уровне Европейского союза начались переговоры о возможном перенаправлении подсанкционных активов России на восстановление Украины после войны, поэтому по данному вопросу в дальнейшем будет необходима утвержденная правительством национальная позиция.