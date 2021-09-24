Латвия намерена обжаловать Брюсселю ограничение мощности ЛЭП Литвы с Беларусью

«Я действительно не знаю, что предпримет Латвия, но на сегодняшний день мы не видим никаких юридических рисков, потому что все действия выполнены в рамках системного договора БРЭЛЛ. Это наше действие — форс-мажор (force majeure — BNS) — не раз обсуждалась в рамках соглашения БРЭЛЛ, претензий не было не только у латышей или эстонцев, но и у российских или белорусских операторов», — сказал Д. Крейвис журналистам на этой неделе.

На основании так называемого «антиостровецского» закона Литва на минувшей неделе снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли. Еще в ноябре прошлого года, сразу после пуска БелАЭС в эксплуатацию, был прекращен коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси, но физически электричество все еще подается.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую Латвия импортировала из России и продавала на Рижской фондовой бирже. В то время Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того, как Литва сократила максимальную пропускную способность с Беларусью, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, насколько позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию что нарушало так называемый «антиостровецкий» закон.

