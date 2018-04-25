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Латвия намерена прекратить репатриационные рейсы к 27 марта

Фото pixabay.com

Операцию по репатриации планируется закончить к 27 марта, после чего государство закрывает воздушное пространство и сообщение, заявил в интервью Латвийскому телевидению министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

«После [27 марта] репатриационные рейсы не планируются. Если будет необходимость, то посмотрим, что можно сделать», — добавил он.

Уже известны места, где находится большинство латвийцев. Поэтому по запросу Министерства иностранных дел и со специального разрешения министра сообщения Талиса Линкайтса будут организованы дополнительные рейсы, на которые можно будет купить билеты и вернуться в Латвию, сообщает Latvijas Radio.

Более 4200 жителей Латвии подали заявления на возвращение домой. Актуальная информация о обратных рейсах доступна на сайте Минсообщения. В пятницу, например, запланированы рейсы из Мальты, Лондона, Стокгольма и Стамбула.

«Есть несколько городов, куда будут отправлены самолеты, чтобы люди могли вернуться. Наши приоритетные направления — Лондон, Тенерифе, Амстердам, Стамбул и Абу-Даби», — заявил в интервью Latvijas Radio представитель МИД Янис Бекерис.

В число репатриантов входят студенты, туристы и те, кто путешествовал по работе. Реэмигранты также возвращаются в Латвию. Ринкевич отметил, что Латвия должна заботиться о всех прибывших. Впрочем, он ожидает, что иностранцы будут соблюдать требования для самоизоляции, а на паромах и самолетах будут проводиться информационные кампании.

Министр отметил, что сперва резкое закрытие границ для многих стало шоком, но теперь события развиваются относительно контролируемым и организованным образом. Он также посоветовал соотечественникам воспользоваться предложениями по вылету в Таллин или Вильнюс, поскольку Литва и Эстония объявили, что разрешат транзит в Латвию.

freecity.lv

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