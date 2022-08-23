Латвия намерена приобрести у США еще несколько вертолетов Black Hawk

В Минобороны не предоставили подробной информации, в том числе о том, планируется ли приобрести вертолеты Black Hawk.

Как сообщалось, в сентябре 2018 года Кабинет министров утвердил покупку четырех вертолетов Black Hawk на сумму около 175 млн евро, заключив межправительственный договор с США, которые предоставят софинансирование в размере 15,5 млн долларов США.

Недавно Латвия передала вооруженным силам Украины два вертолета — Ми-17 и Ми-2, таким образом, в настоящее время в распоряжении воздушных сил Латвии осталось два вертолета Ми-17, возраст которых составляет несколько десятков лет.