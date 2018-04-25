Латвия не планирует снижать использование пестицидов

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Несмотря на то, что Европейский парламент призывает страны ЕС сократить использование пестицидов, новый план действий Латвии по устойчивому использованию средств защиты растений не содержит конкретных цифр, показывающих сокращение их использования, сообщает Latvijas avize.

В последние годы все больше жителей стало беспокоиться об использовании пестицидов в сельском хозяйстве. Все чаще звучат публичные призывы к сокращению использования пестицидов, поскольку их негативное воздействие на окружающую среду и живые существа достаточно серьезно.

Проект вышеупомянутого плана Кабинет министров планирует рассмотреть во вторник. План рассчитан на период с 2019 по 2023 год, и его основная цель заключается в снижении рисков и последствий использования средств защиты растений для здоровья человека и окружающей среды. Однако в плане не указано количественного сокращения использования пестицидов.